Ce qu'il faut savoir sur Jean-Charles de Catelbajac, ce créateur multirécidiviste

En funambule de la couleur, il pose des arcs-en-ciel partout là où il croise des murs, des soutanes de pape, des pulls united colors et des maillots Vilebrequin.

Il a d'abord suspendu le temps, il lui fallait impérativement se saisir d'un stylo pour "laisser courir" sa main tandis qu'il s'apprêtait à répondre aux questions, parler de sa collection pour le label tropézien Vilebrequin et un peu de son actualité, son premier défilé à Milan pour United Colors of Benetton - le créateur multirécidiviste y officie désormais comme directeur artistique. On sait de lui qu'il a toujours quelques craies au fond de sa poche, dont il se sert avec fulgurance pour "s'attaquer aux murs" qu'il croise sur son chemin. Et qu'il totalise plus de cinq décennies de mode à son compteur, la faute à sa permanente curiosité. Arrêt sur images.

