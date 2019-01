Optimisme

"Celui de Voltaire et de Candide. Et le mien. Cette qualité me définit, je suis née optimiste. Je peux être exigeante, perfectionniste, mais je le fais toujours avec une attitude très positive, je préfère croire à ce que je fais, plutôt que le contraire, et je sais que l'on obtient tout avec le sourire."

...