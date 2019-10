View this post on Instagram

CHANEL announces the launch of @Le19M dedicated to the Fashion Métiers d’art multidisciplinary creative hub in Paris: @EcoleLesage, @LesageInterieurs, Montex, @StudioMTX, @Massaro_Paris, @Maison_Lemarie, @MaisonMichel, Lognon, Paloma, @Goossens_Paris and @Eres. #Le19M #Paraffection #MetiersdArt #SavoirFaire