Symbole du féminisme, le pantalon est plus que jamais le vêtement fétiche de nombreuses femmes à travers le monde. En matière de mode, il n'a rien à envier à nos traditionnelles robes d'été. Quelle que soit la saison, il se marie à tous les looks et se décline sous toutes les coutures, même les plus originales. En 2020, ce vêtement tant apprécié se réinvente et dévoile ses nombreux atouts. Voici notre sélection des cinq modèles de pantalons à adopter cette année.

Le jeans Balloon de Levi's

Jeans Balloon, Levi's © Levi's

Il s'annonce comme la tendance 2020 en matière de jeans : le jeans Balloon compte bien faire de l'ombre au Mom jeans ! Alliant une taille haute à une jambe plus ample, ce pantalon est conçu pour flatter toutes les silhouettes. Sa coupe cintrée vient épouser les hanches et permet ainsi d'obtenir de jolies fesses galbées. L'ampleur du pantalon, qui se ressert à la cheville, donne l'illusion de jambes allongées. De quoi ravir les plus petites d'entre nous ! Autre atout majeur du modèle : il dévoile les chevilles, de quoi mettre en valeur les chaussures.

Avec quoi le porter ? Avec tout ! Sa coupe ainsi que les différents modèles et couleurs disponibles nous permettent de nous la jouer à la fois tomboy, en l'associant à notre sweat-shirt favori, ou plus féminin en optant pour un haut cintré assorti d'accessoires. Et pour accentuer encore plus la taille, pourquoi ne pas l'associer à une ceinture ?

Combien il coûte ? Entre 99,95€ et 124,95€.

Où le trouver ? Dans toutes les boutiques Levis ou sur le shop online.

Le pantalon large

Pantalon ample en tweed, Victoria Beckham © Victoria Beckham

S'il y a une pièce qui sublimera toutes les morphologies, c'est bien celle-ci ! Fluide, ample, en flanelle ou en cuir, le pantalon large s'adapte à tous les styles. Et si certaines le préfèrent vif et coloré, alors que d'autres optent davantage pour une version plus sombre - en marron ou en pourpre par exemple -, il y a un mot d'ordre à respecter : on le porte taille haute et ajusté, pour un résultat à la fois négligé et sophistiqué, tout en évitant de tasser sa silhouette.

Avec quoi le porter ? Ici deux camps. Il y a celles qui préfèrent jouer la carte de la féminité en l'associant à un blazer et une paire de talons. Et d'autres se la jouent plus garçonnes en troquant le blazer/talons contre le pull en laine XXL et les traditionnelles baskets. Au bureau, on mise sur la version tweed ou à pinces, qu'on assortit d'une belle chemise en soie et de notre plus belle paire d'escarpins.

On craque pour: la version noire en velours de chez H&M (39.99€) ou celles en tweed de chez Victoria Beckham (554€) et Utërque (125€)

Le Palazzo

Palazzo noir, Patrizia Pepe © Patrizia Pepe

Pourquoi ne pas suivre les traces de Coco Chanel dans les années 20 et relancer le Palazzo - ce pantalon fluide aux jambes XXL ? S'il se décline en trois longueurs - trois quarts, à la cheville, et long -, c'est la version plus longue qui attire tous les regards. Ne laissant apparaître que le bout de la chaussure, on retrouve ce pantalon dans la garde-robe de toutes les fashionistas qui osent ! Taille relevée, bas de jambe qui s'élargit à partir du genou, le Palazzo est le must have de 2020 ! Attention cependant à bien choisir les matières et les détails afin de ne pas alourdir son look. Si on est petite, on boycotte les coffres au bas du pantalon et pour allonger sa silhouette, on opte pour des matières fluides.

Avec quoi le porter ? On triche en jouant sur les matières et les proportions. On préfère tantôt un blazer oversize, tantôt un col roulé ou un manteau XXL. Côté chaussures : on mise sur la sûreté en accentuant l'effet jambes vertigineuses par une paire de talons, ou on casse les codes en préférant les sneakers ou les boots.

On craque pour: la version blanche fluide de chez Mango (59.99€)et le Palazzo noir revisité de Patrizia Pepe (218€)

L'éternel jean slim

Jeans éco-responsable, Sézanne © Sézanne

Un indémodable, le jeans slim est LA pièce incontournable de notre dressing. A l'origine adulé par les fans de rock'n'roll dans les années 70, ce pantalon revint à la mode dans les années 2000 grâce aux icônes de l'époque. Il est ensuite rapidement propulsé au rang d'intemporel qui s'accorde avec tous les styles. Un pantalon qui ne manquera pas de vous ravir si vous tombez en panne d'inspiration. Et pour ça, on dit merci Kate Moss !

Avec quoi le porter ? Délavé, troué, coloré, brut ou classique, le slim se porte avec tout. En 2020, on tranche le look trop sage en assortissant notre jeans préféré avec des bottines de rangers ou des boots militaires. Par-dessus, bombers et vestes longues donnent le ton.

On craque pour: le slim éco-responsable de Sézanne(95€). Fabriqué à partir de coton biologique et de 2x moins d'eau - qui est recyclée par la suite.

Le simili cuir

Pantalon skinny en cuir synthétique, Only © Only

On adopte un style "rock" et on troque notre pantalon traditionnel pour une pièce plus audacieuse. Autrefois façonné par la culture rock et fétichiste, le simili cuir se décline aujourd'hui sous d'autres tons que le noir d'origine. Mais attention aux "fashion faux-pas" ! On va, par exemple, préférer des bijoux discrets aux accessoires trop chargés, garantis bling-bling !

Avec quoi le porter ? On adopte le total look black ou on adoucit notre cuir avec de couleurs pastels ou neutres. Pourquoi ne pas opter pour une fausse fourrure ou une longue veste en cachemire ?

On craque pour: le traditionnel pantalon en cuir noir par Only (39.95€) ou la version colorée de Twin Set (149.95€).

Valentine Fairon

