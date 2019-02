Claire Laffut: "2019 va passer à la vitesse de la lumière, c'est sûr"

Elle a pour elle des airs d'elfe qu'elle cultive mine de rien, une grâce mutine aiguisée par des années de danse classique, une jeunesse gourmande délibérément slasheuse - qui songerait à le lui reprocher? Claire Laffut, 23 ans, est née sous le signe des gémeaux, "le jour de la fête de la musique", y voir une destinée, elle se met à chanter, voix flûtée "Nous sommes deux soeurs jumelles... mi, fa, sol, la, mi, ré" et s'arrête net pour compléter le tableau: "Sauf que moi, c'est un frère." Tout à la fois peintre, chanteuse, compositrice, mannequin, muse, elle ne veut rien se refuser, ne voit pas pourquoi elle se mettrait "des limites" et peaufine son premier album. Il devrait sortir en 2019 chez Universal, après une première cavalcade en novembre dernier et son E.P. Mojo, qui parle de "la force naturelle que l'on dégage quand on se sent bien", merci à son amoureux.

