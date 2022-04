Le choix de ce bijou particulier n'est pas toujours aisé, entre budget, style et marque. Au lieu de trouver la perle (ou le diamant) rare, on vous indique quatre adresses bruxelloises proposant la personnalisation de cet accessoire unique - et d'autres qui le sont moins, aussi.

Gemmyo

La marque, créée en 2011 par Pauline Laigneau, est née de l'expérience personnelle de la jeune femme. Alors qu'elle cherchait LA bague, elle ne trouvait rien à son goût. Elle décide donc de fonder Gemmyo. Elle propose ainsi un concept, inédit en France, de personnaliser entièrement son alliance. Le sur-mesure va du choix de la pierre à celui du métal, en passant par la forme du bijou. L'enseigne, qui cherche toujours à perfectionner son offre, se veut jeune et tendance. D'après la créatrice, sur son site web, leur mission serait de : "permettre aux femmes d'exprimer avec finesse et élégance leur singularité, de les soutenir dans l'accomplissement de qui elles sont vraiment". L'enseigne existe à Paris, Lyon, Genève, et Bruxelles.

Gemmyo © JEAN-PHILIPPE LEBEE

Gemmyo, 36, rue de Namur, à 1000 Bruxelles, gemmyo.com

Manalys

Manalys est une maison fondée en 2009, au plein coeur de notre capitale par le joaillier Moïse Mann et son équipe. Passionné de pierre précieuse, ce dernier souhaite offrir une expérience unique à ses clients. Il sélectionne lui-même précautionneusement ses gemmes lors de voyages, et s'inspire pour ses créations d'art et de culture. Pour coller à cet esprit sur-mesure qu'il affectionne, le maître-joaillier et son équipe ont pensé un atelier de création pour les futurs mariés. Le couple, accompagné d'un orfèvre professionnel, fabriquera l'alliance de ses rêves. La rencontre, sous forme de workshop, dure de 3 à 4 heures, et est une amorce mémorable du Jour J. Pour la finalisation, tout se fait dans les règles de l'art, par l'expert.

Manalys © SDP

Workshop, 180 euros, hors prix des matériaux. Manalys, 10, boulevard de Waterloo 11, à 1000 Bruxelles, gemmyo.com

Maison Holemans

Depuis 1922, un savoir-faire se transmet de génération en génération au sein de la famille Holemans. Mais même après un siècle d'existence, la maison ne s'est jamais repliée dans sa zone de confort, bien au contraire. Elle propose en effet des modèles pour tous les âges, de tous les types. Des bijoux sur mesure sont également réalisables par les experts de l'atelier. Anneaux, bracelets, colliers et même boucles d'oreilles peuvent être créés selon vos désirs. La dessinatrice Sawako Narita croque vos envies, et une fois l'esquisse validée, la confection de l'oeuvre peut débuter à l'atelier.

Pour fêter ses 100 ans, la marque s'est associée à la chocolaterie Mary pour un jeu concours. A gagner, un pendentif d'une valeur de 1250 euros. Toutes les informations sur la page Instagram HolemansJewelry.

Maison Holemans © SDP

Maison Holemans, 4, place du Grand Sablon, à 1000 Bruxelles, holemans.com

BelDiamond

Beldiamond c'est d'abord une collaboration entrepreneuriale entre deux amis. Celle de Philippe Lipschutz, qui, bercé par l'industrie du diamant depuis son enfance, en a fait son métier, et de Timour El Gammal, responsable en développement. Le concept marie donc les procédés traditionnels d'un côté, et la technologie de l'autre. Avant la conception de votre bague, un modèle 3D vous est proposé afin de visualiser la création. Histoire de ne pas être déçu le grand jour.

© Meitu

Les bijoux sur mesure de la marque ont un prix de départ de 2500 euros. Le tarif est ensuite ajusté en fonction des matériaux utilisés et de la pierre choisie. L'enseigne anversoise propose sur son site web un étalement de paiement. Il vous est alors permis de régler votre achat en trois ou quatre fois. Accessible donc aux plus petits budgets.

BelDiamond, 41, avenue du Général de Gaulle, à 1050 Ixelles, beldiamond.com

TexteDounia Boussetta

