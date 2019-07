Comment porter le jaune cet été?

Couleur phare de cet été, le jaune inspire plus que jamais les créateurs et ponctue gaiement les défilés des différentes Fashion Weeks. A Paris, il se porte de haut en bas: superpositions élégantes chez Chanel et satinade drapée à la hâte du côté de Balenciaga. Concernant les accessoires, sandales et pochette foncées feront très bien l'affaire. Un dernier conseil? Les solaires teintées sont vivement recommandées pour un twist divinement rétro.

Balenciaga © MONDADORI/SDP

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×