Dans le dressing des comédiens et danseurs avec Frédérick Denis

Il habille des danseurs, des comédiens, des acteurs, enseigne la mode et signe les costumes de deux spectacles à l'affiche, Body of Work au Kaaitheater à Bruxelles, et The Third Space au deSingel à Anvers. Le vêtement comme carte d'identité.

© MEREL HART