Le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Dans cet élan de sensibilisation à ces problématiques, la Belgian Pride Brussels se déroulera dans la capitale ce samedi 18 mai. Et profitant de l'engouement autour de ces questions, de nombreuses marques lancent des collections thématiques, permettant aussi de mettre en lumière ces luttes quotidiennes pour le droit à l'égalité pour tous, quelle que soit son orientation sexuelle ou son genre. En voici quelques exemples.

Les marques sont de plus en plus conscientes de l'importance de l'inclusion, et si certaines ont déjà lancé une collection LGBTQ depuis des années, d'autres prennent le train en marche et participe à cet élan pour la première fois cette année. Leur leitmotiv commun : mettre l'accent sur la diversité et l'égalité. Collections capsules, déclinaisons de modèles phares, nombreuses d'entre elles reversent une partie des bénéfices de la vente de ces collections particulières à des organismes qui luttent contre les discrimations faites aux populations LGBTQ+. Tour d'horizon.

H&M

. © DR

Cette année, la chaîne suédoise H&M célèbre la Belgian Pride à travers une ligne de vêtements et d'accessoires. Des pièces à l'esprit vintage, inspirées et colorées du célèbre arc-en-ciel, symbole des fiertés gay. A noter que 10 % de leur prix de vente ira à la campagne Free & Equal des Nations Unies pour l'égalité de traitement de la communauté LGBTQ+.

Primark

. © DR

La chaîne de fast fashion Primark lance elle aussi une collection Pride. Baptisée Feeling Proud, elle a été développée en collaboration avec l'International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA World), à laquelle l'entreprise irlandaise versera 150.000 £. L'an dernier, Primark avait été sous le feu des critiques pour avoir fait fabriquer sa ligne de vêtements dans des pays où les personnes LGBTQ+ sont encore persécutées. Pour que cette mésaventure ne se reproduise pas cette année, la marque a pris le soin de faire produire ces pièces au Portugal, en Inde et en Chine. Un mieux, même si l'Inde et la Chine ne sont toujours pas des choix idéaux en matière d'égalité LGBTQ +, malgré quelques progrès. Ainsi, l'homosexualité a été dépénalisée en Inde il y a huit mois.

Nike

. © DR

L'équipementier américain n'a pas attendu cette année pour se lancer dans le mouvement, puisqu'il édite des collections Converse Pride depuis 2015. Cette année, Nike lance des modèles hi-top basés sur le drapeau de la fierté gay. Son nom: Custom Chuck Taylor All Star Pride High Top. "Peu importe comment vous vous identifiez, qui que vous aimiez, racontez votre histoire avec fierté ", préconise l'entreprise sur son site web. Cette année encore, les bénéfices de la vente de cette collection devraient eux aussi être reversés à un organisme de bienfaisance.

Adidas

. © DR

Adidas lance elle aussi cette année une mini-collection de quatre baskets, appelée Pride Pack. Il s'agit en fait ici d'une déclinaison de leurs modèles les plus populaires, les Continental 80, UltraBOOST 19, Adilette et Nizzas, subtilement teintés arc-en-ciel et affichant le slogan " l'amour unit ", un message on ne peut plus clair.

En 2015, Adidas avait fait don d'une partie de ses profits à Portlands New Avenues for Youth, organisme qui enseigne aux jeunes LGBTQ sans abri à acquérir des compétences pratiques et professionnelles. On ignore s'ils continueront à reverser une partie des recettes cette année.

Reebok

. © DR

Autre marque de vêtements de sport bien connue, Reebook réédite une sélection de classiques, baptisé The Pride Pack. "L'inclusivité est une partie intrinsèque de notre activité", a déclaré Matt Blonder, vice-président du commerce en ligne de la marque. Au lieu du fameux drapeau Reebok, les chaussures portent le drapeau Pride et des coutures arc-en-ciel. 50 000 $ seront aussi versés à Fenway Health, un organisme LGBTQ.

Calvin Klein

. © DR

Cette année, Calvin Klein, lance une ligne de vêtements en l'honneur du 50e anniversaire de la Pride. La collection se compose d'une veste de camionneur classique, de sweats à capuche, de T-shirts, de débardeurs, de sous-vêtements et d'une édition limitée de jockstraps. Le label propose aussi des maillots de bain imprimés arc-en-ciel. La marque a confirmé qu'elle ferait un don d'un montant encore inconnu à la Human Rights Campaign Foundation.

Michael Kors

. © DR

Pour la première fois cette année, le designer Michael Kors lance une collection capsule baptisée #MKGO RAINBOW. Pour Michael Kors, "la Gay Pride est l'occasion de célébrer sa véritable identité et de se rappeler toutes les personnes incroyables qui nous ont précédés et nous ont permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Cette capsule habille de joie et célèbre l'altérité." Robe, maillot de bain et bien sûr sac reprennent le motif du fameux au drapeau arc-en-ciel, devenant parfois ici un véritable all over. Pour s'habiller de joie, il vous faudra attendre le 4 juin, date à laquelle cette collection haute en couleurs sera disponible en magasin et en ligne.

Diesel

. © DR

Diesel édite également une collection capsule composée d'une vingtaine de pièces, dont des T-shirts, des shorts et des sous-vêtements. Chaque article évoque le motif arc-en-ciel et rappelle les couleurs LGBTQ+. Le logo de la Division Denim a été remplacé sur plusieurs pièces par le mot Pride. En collaboration avec sa société mère Only The Brave Foundation, Diesel fait don d'une somme au montant encore inconnu à l'organisation à but non lucratif The Stonewall Inn Gives Back Initiative (SIGBI) pour commémorer le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall.

Levi's

. © DR

Le pionnier du jeans lance quant à lui la collection Proud Together. La " Chosen Family " (la famille que l'on se choisit) est le point de départ de la dernière ligne de vêtements de Levi's : " Vous êtes né dans votre famille, mais pour la communauté LGBTQ+, la famille choisie offre souvent le lien le plus profond et le soutien le plus important".

La collection se compose d'une série de T-shirts, de jeans et d'accessoires, tous avec différentes interprétations du logo Levi's et de l'arc-en-ciel Pride. En plus de la collection Pride, Levi's poursuivra son soutien de longue date à la communauté LGBTQ+. Cette année, OutRight Action International recevra la totalité des revenus nets générés par la ligne Levi's Pride.

Samsonite et American Tourister

. © DR

Non seulement les marques de mode soutiennent la communauté LGBTQ+ avec leurs collections, mais les marques de valises Samsonite et American Tourister hissent désormais aussi le drapeau arc-en-ciel. Elles se sont associées pour créer une valise en édition limitée. Pour Samsonite, le voyage est une liberté, "la liberté d'être soi-même". Leur valise Cosmolite affiche également le mot Freedom dans les couleurs de l'arc-en-ciel. de son côté, American Tourister sort le Soundbox Rainbow Dots, "une ode au drapeau coloré".

Même si on pourrait reprocher à ces collections Pride/Fierté d'être en partie une histoire de marketing, elles contribuent néanmoins à diffuser le message de la diversité et de l'égalité. Et si vous n'avez pas vraiment besoin d'un nouveau top ou d'une nouvelle valise pour propager ces valeurs universelles, mais que vous êtes peut-être à la recherche d'un nouvel tee shirt aux couleurs de l'arc-en-ciel, réjouissez-vous : il y a grand choix de ce côté-là cette année !