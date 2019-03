Décryptage: comment les marques utilisent le virtuel pour mieux combler leurs clients

La jolie petite robe bleue dont elle rêvait et qu'elle avait commandée par assistance vocale, grâce à son casque de shopping virtuel, a été livrée par drone, dans sa résidence de campagne. Elle lance l'application de son styliste personnel pour qu'il lui suggère une paire de chaussures avec lesquelles coordonner sa nouvelle acquisition. Cela tombe bien, l'algorithme lui propose d'opter pour les escarpins à talons qu'elle vient d'imprimer, à dimensions, dans son dressing. Si la journée de cette consommatrice du futur a commencé sous les meilleurs auspices, nous n'en sommes pas encore là actuellement. Mais, à quelques années près, ce scénario ne relève plus de la science-fiction, tant les entreprises se décarcassent désormais pour offrir à leurs clients des expériences d'achat online de plus en plus personnalisées.

