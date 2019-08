Des ventes de mi-saison aux ventes couplées : il semble parfois que c'est les soldes dix mois par an. Quel est l'effet de ces ventes sur le secteur de la mode ? Est-ce que quelqu'un paie encore le prix plein ? Et ces rabais sont-ils vraiment un cadeau pour notre portefeuille ? Analyse.

Je l'avoue : je fais les soldes. Je ne suis pas une de ces fanatiques qui se déplace le premier jour, mais une fois la première ruée passée, je suis du genre à fouiller mes boutiques préférées à la recherche de -50% ou -70%. Plus il y en a, mieux c'est. Le mois dernier, j'ai obtenu des pantoufles fantastiques pour le tiers de leur prix. Trouver une merveille à moindre prix est une activité qui me donne beaucoup de plaisir. C'est la raison pour laquelle j'achète aussi aux marchés aux puces. Bref : j'adore les soldes. Et la période actuelle est faste pour moi et mes acolytes shoppeuses . Parce qu'il y a toujours une remise quelque part. Oui, la période d'interdiction existe, mais elle est de plus en plus souvent contournée par des ventes couplées du genre -30% si vous achetez deux pièces.

...