La marque française Des Petits Hauts fête ses vingt ans. À cette occasion, la maison célèbre pour ses mailles douces, ses collections féminines, fantaisistes et un brin rétro, lance une mini collection capsule composée de cinq de ses pièces phares revisitées.

Il y a vingt ans, les soeurs Vanessa et Katia Sanchez décident de lancer une collection de petits hauts en matière naturelle. Depuis, Des Petits Hauts n'a fait que grandir, et possède des enseignes en France, en Belgique, en Suisse et en Espagne qui ne proposent plus seulement des tops, des pulls et des gilets, mais aussi des robes, des jupes et des pantalons sans oublier tout ce qu'il faut pour accessoiriser ses tenues : chaussures, ceintures, foulards et même broches pailletées.

Connue pour ses jolis imprimés et ses gilets doux et chauds, la marque a réussi à séduire une véritable communauté de fans. Ainsi, le compte Instagram de la marque rassemble 206 000 abonnés, et sur Facebook, plus de 8 000 internautes sont membres du groupe fermé Des Petits Hauts Addicts.

Bien que certaines pièces soient encore fabriquées en Chine (une bonne partie des articles le sont en Europe et le design est toujours français), la marque oeuvre à une mode responsable. Depuis plusieurs saisons, Des Petits Hauts propose ainsi une capsule éco-responsable réalisée en collaboration avec Fairly Made, dont l'usine de confection est certifiée GOTS, un gage de garantie d'un produit respectueux de l'environnement, de la fibre à la confection.

Pour fêter ses vingt ans, Des Petits Hauts revisite cinq pièces qui ont fait son succès : le gilet rose mohair, la marinière, également disponible pour homme et pour petite fille pour la première fois dans l'histoire de la marque, le foulard en soie imprimé Molly, la blouse romantique fluide et ample et le coffret de quatre broches, l'accessoire fétiche de toute véritable fan des Petits Hauts.

Il y a vingt ans, les soeurs Vanessa et Katia Sanchez décident de lancer une collection de petits hauts en matière naturelle. Depuis, Des Petits Hauts n'a fait que grandir, et possède des enseignes en France, en Belgique, en Suisse et en Espagne qui ne proposent plus seulement des tops, des pulls et des gilets, mais aussi des robes, des jupes et des pantalons sans oublier tout ce qu'il faut pour accessoiriser ses tenues : chaussures, ceintures, foulards et même broches pailletées.Connue pour ses jolis imprimés et ses gilets doux et chauds, la marque a réussi à séduire une véritable communauté de fans. Ainsi, le compte Instagram de la marque rassemble 206 000 abonnés, et sur Facebook, plus de 8 000 internautes sont membres du groupe fermé Des Petits Hauts Addicts. Bien que certaines pièces soient encore fabriquées en Chine (une bonne partie des articles le sont en Europe et le design est toujours français), la marque oeuvre à une mode responsable. Depuis plusieurs saisons, Des Petits Hauts propose ainsi une capsule éco-responsable réalisée en collaboration avec Fairly Made, dont l'usine de confection est certifiée GOTS, un gage de garantie d'un produit respectueux de l'environnement, de la fibre à la confection. Pour fêter ses vingt ans, Des Petits Hauts revisite cinq pièces qui ont fait son succès : le gilet rose mohair, la marinière, également disponible pour homme et pour petite fille pour la première fois dans l'histoire de la marque, le foulard en soie imprimé Molly, la blouse romantique fluide et ample et le coffret de quatre broches, l'accessoire fétiche de toute véritable fan des Petits Hauts.