Vue d'abord sur la crème des influenceuses, la tendance bra top a ensuite été adoptée par les modeuses de toutes tailles. Couplée à un pantalon fluide ou même à un jeans, elle n'a rien de vulgaire, au contraire.

Seule règle pour éviter l'effet "j'ai oublié d'enfiler un haut et je suis sortie en soutien-gorge"? Privilégier un modèle de brassière sans armatures, ou du moins, le plus discrètes possibles. Par exemple, un de ces dix modèles.

Le must? Suivre l'exemple de Katie Holmes, qui a relancé la tendance avec son ensemble coordonné en cachemire beige, et opter pour la version signée Khaite.

Imprimé fleuri, Agua Bendita, 120 euros, theoutnet.com © DR

Bralette, Dior, 720 euros, 24s.com © DR

Brassière acidulée, Dries Van Noten, 165 euros, mytheresa.com © DR

Monochrome, Free People, 16.67 euros, shopbop.com © DR

Brassière côtelée, Jonathan Simkhai, 170 euros, mytheresa.com © DR

Bralette en cachemire, Khaite, 510 euros, mytheresa.com © DR

En lin et crochet, Miguelina, 128 euros, theoutnet.com © DR

En maille de soie, Saint Laurent, 390 euros, saintlaurent.com © DR

Fauve, Jonathan Simkhai, 108.39 euros, fwrd.com © DR

Brassière, Zara, 4.95 euros, zara.com © DR

