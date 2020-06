Âgée de 18 ans, la duchesse de Brabant occupe la troisième place du classement de Vogue consacré à la nouvelle génération de princesses du gotha. Le magazine de mode n'hésite pas à comparer le style de l'héritière du trône de Belgique à celui de la duchesse de Cambridge, réputée pour son élégance et son chic inaltérables.

"Le style de la princesse Elisabeth peut être comparé à celui de la duchesse de Cambridge : elle porte régulièrement des créations féminines de designers belges, ainsi que des manteaux ceinturés pour les événements officiels, accompagnés de bijoux subtils et d'accessoires assortis pour compléter son look", écrit Vogue.

Léonor d'Espagne, princesse des Asturies © Getty

Âgée d'à peine 14 ans, l'héritière du trône d'Espagne, la princesse Léonor, prend la tête du classement. Elle est suivie par la princesse Alexandra de Hanovre, fille du prince Ernst August de Hanovre et de la princesse Caroline de Monaco, qui fêtera ses 21 ans le mois prochain.

Alexandra de Hanovre et sa mère, Caroline de Monaco © Getty

Ingrid Alexandra, la future reine de Norvège âgée de 16 ans occupe la quatrième position. Charlotte de Cambridge, âgée de 5 ans et dont on présume que c'est sa maman, Kate Middleton, qui s'occupe de son style vestimentaire, complète le top 5.

