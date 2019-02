Elle s'appelait Franca

C'était en 2010, Francesco Carrozzini faisait le pari un peu fou d'entamer un étrange processus proche du divan psychanalytique, il débutait le tournage d'un documentaire sur sa mère, Franca Sozzani, rédactrice en chef de Vogue Italia, elle avait pourtant d'abord refusé. Six ans plus tard, l'objet intime se donnait à voir sur grand écran au Festival du film de Venise, il s'appelait Franca : Chaos and Creation.