Leur langage n'a souvent pas de limite, mis à part les paramètres très précis qu'ils s'imposent eux-mêmes. Les créateurs belges dessinent un automne-hiver éclectique qui s'incarne dans leur silhouette-phare. Mieux qu'une signature.

Olivier Theyskens

"J'avais envie de travailler le tailleur féminin à basques, d'étudier des modèles en crêpe, de définir des épaulettes qui donnent une carrure mais avec de la rondeur. Cela fait tout de suite penser aux années 40. J'ai aimé distiller des facettes qui appartiennent à une mode très XXe siècle, avec des robes en biais, du tailoring, des jupes sous le genou, des tweeds. Et de la dentelle - avec Darquer, le plus ancien manufacturier de Calais, nous avons créé un motif entre l'aile de papillon et l'éventail de coquillage. Cette collection, je la considère comme rétro-futuriste, rétro dans les ingrédients mais futuriste dans la vision de la fille - une silhouette que l'on retrouve dans Blade Runner de Ridley Scott (1982). Je ne voulais pas rater cette étrange rencontre, et je désirais me sentir libre de les utiliser comme références, mais à ma façon, en accordant de l'importance à l'aspect couture."

...