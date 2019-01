En images : Christian Dior, créateur de rêves, exposé à Londres

L'exposition Christian Dior: Designer of Dreams, qui prendra place dès ce 2 février au Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres, sera la deuxième grande rétrospective consacrée au célèbre couturier français (après celle de Paris). On y découvre les tenues de Christian Dior qui ont fait les manchettes, telle que la robe du 21e anniversaire de la princesse Margaret.