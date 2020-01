En images: du glamour, de l'étrange et une touche de vulgarité sur le tapis rouge des Grammy Awards 2020

Dimanche soir, la grand messe de l'industrie musicale US s'est tenue dans une ambiance empreinte d'émotion suite au décès de la star de la NBA, Kobe Bryant, quelques heures plus tôt. Au cours de la soirée, la jeune Billie Eilish a raflé la mise. Côté look, elle n'est pas passée inaperçue non plus. Voici un aperçu du reste du tapis rouge, oscillant entre glamour, étrange et vulgaire.

Billie Eilish, Lizzo, Lil Nas et Finneas O'Connell