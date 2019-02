En images: Karl Lagerfeld, son entourage, ses défilés, ses égéries

A 85 ans, Karl Lagerfeld restait l'un des créateurs les plus prolifiques du monde de la mode. Né à Hambourg en 1933, il débarque à Paris avec sa mère au début des années 50, et embrasse très vite une carrière dans la mode, d'abord comme illustrateur, puis très vite au sein de belles maisons comme Balmain, Jean Patou, ou Chloe et bien sûr Chanel, en 1983, qu'il ne quittera plus. La vie de Karl Lagerfeld est celle d'un homme au service de la mode, à laquelle il a instillé son intelligence et son énergie incomparables. Une vie pavée de rencontres et d'égéries.