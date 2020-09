En images: le tapis rouge de la Mostra de Venise

La Mostra de Venise a ouvert ses portes mercredi soir et se clôturera le 12 septembre prochain. Présidé par Cate Blanchet, le festival présente cette année 18 films, dont huit réalisés par des femmes. Une édition plus féminine que les précédentes pour ce premier grand festival international de cinéma à se tenir après la crise du coronavirus. Et après près de six mois d'abstinence, voici une petite dose de glamour sur tapis rouge.

Ludivine Sagnier, Matt Dillon et Cate Blanchet