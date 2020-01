En images: les plus belles robes de la cérémonie des SAG Awards 2020

A mi-chemin entre les cérémonies des Golden Globes et celles des Oscars - qui se dérouleront le 9 février prochain - , les SAG Awards - SAG pour Screen Actor Guild - offrent aussi chaque année un parterre de robes et smokings, où le glamour est de rigueur. Entre noir, blanc et nude, il semble que la sagesse ait été la grande vedette dans les choix vestimentaires des stars présentes. Aperçu.

