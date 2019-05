En images: les tenues les plus folles du Gala du Met 2019

Aurélie Wehrlin Journaliste levifweekend.be

Cette année plus que tout autre, le cultissime gala du Met a donné à apprécier toute la créativité et l'exubérance dont certaines figures de la pop culture et de la mode étaient capables, ainsi que la créativité des couturiers à l'origine de leur tenue. En explorant le thème du camp, sous culture gay masculine où l'humour, la dérision et la flamboyance sont de mise, ce gala du Met a offert un spectacle qui ne l'était pas moins.

© Getty Images