En images: retour du streetstyle inspirant, en marge des défilés parisiens

On l'avait presque oublié mais les fashion weeks sont l'occasion de croiser une foule de fashionistas, influenceuses et autre modeuses, pour qui le style est déterminant et le sens de la mode une seconde nature. Aperçu de quelques silhouettes inspirantes aperçues aux abords des défilés parisiens

