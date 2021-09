En images: toutes les folles tenues de l'extravagant Gala du Met

C'est l'une des soirées les plus courues de la planète, rassemblant le monde de la mode et du show business. Pour en être, il fallait évidemment montrer patte blanche, à savoir un test négatif, ou être vacciné. Mais aussi s'acquitter des 35.000 dollars de droit d'entrée. Car ce gala est aussi une soirée de bienfaisance organisée - chaque année en tant normal - au bénéfice du Costume Institute, entité du musée consacrée à la mode, mais autonome financièrement.

Ce lundi 13 septembre, en soirée, le Met retrouvait la foule de stars mondiales - privées de ce rendez-vous depuis le printemps 2019 : Kim Kardashian, Megan Rapinoe, Venus Williams, Gigi Hadid, Diane Kruger, Erykah Badu, Jennifer Lopez, Rihanna, Sharon Stone, Justin Bieber, Kendall Jenner, Taylor Hill, Hailey Rhode Baldwin, Kid Cudi, Frank Ocean ou encore Isabelle Huppert:

Créé en 1948, le gala fut longtemps un événement réservé à la très haute et richissime société new-yorkaise, principale source de mécénat pour le Met. Il s'est peu à peu ouvert à partir des années 1970, avant de se transformer après l'arrivée à sa tête de la grande prêtresse de la mode et rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, en 1995. Cette dernière l'a ainsi propulsé dans la galaxie des événements "people", adapté à l'ère des réseaux sociaux et à la démocratisation de la mode, au point qu'on le compare parfois à la cérémonie des Oscars à Los Angeles.

Sous la coprésidence d'Anna Wintour, du couturier Tom Ford et du patron d'Instagram Adam Mosseri, cette année le gala était placé sous le signe de la jeunesse, celui de la fameuse la "génération Z", avec pour la réprésenter et la coprésider, la chanteuse Billie Eilish, l'acteur Timothée Chalamet, la poétesse Amanda Gorman et la tenniswoman Naomi Osaka.

Habituellement programmé le premier lundi de mai, ce gala a été décalé ce 13 septembre, l'édition 2022 l'édition 2022 prévue début mai. Le musée a choisi, cette année, d'organiser une exposition en deux volets, le premier du samedi 18 septembre à septembre 2022 et le second débutant en mai 2022. La première partie, intitulée In America: A Lexicon of Fashion ("En Amérique: un lexique de la mode) célèbrera les 75 ans du Costume. Le second volet sera lui intitulé In America: An Anthology of Fashion ("En Amérique: une anthologie de la mode"). Il s'intéressera au "développement de la mode américaine".







MET Gala 2021 © Reuters Le mannequin Iman







MET Gala 2021 © Reuters Anna Wintour, grande prêtresse de la mode et organisatrice de l'événement







MET Gala 2021 © Reuters Billie Eilish







MET Gala 2021 © Reuters Billie Eilish







MET Gala 2021 © Reuters Diane Von Furstenberg et son époux, le milliardaire Barry Diller







MET Gala 2021 © Reuters La footballeuse Meghan Rapinoe







MET Gala 2021 © Reuters Le designer Virgil Abloh







MET Gala 2021 © Reuters La Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez







MET Gala 2021 © Reuters Justin Bieber







MET Gala 2021 © Reuters Kendall Jenner







MET Gala 2021 © Reuters Gigi Hadid







MET Gala 2021 © Reuters Shawn Mendes







MET Gala 2021 © Reuters Carey Mulligan







MET Gala 2021 © Reuters Asap Rocky et Rihanna







MET Gala 2021 © Reuters Asap ROcky







MET Gala 2021 © Reuters Rihanna elle aussi habillée par Demna Gvasalia pour Balenciaga







MET Gala 2021 © Reuters Erykah Badu







MET Gala 2021 © Belga Images Donatella Versace et le chanteur Maluva