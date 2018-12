Devra-t-on vraiment porter le bermuda l'été prochain?

Il a fait son grand retour sur les podiums des collections printemps-été 2019. Le bermuda, en vogue durant les eighties, est apparu dans plusieurs défilés, durant la Fashion Week de Milan. Chez MSGM, Fendi ou Prada, il s'agit carrément de la version cycliste, ultra moulante. Pièce du vestiaire sportswear par excellence, elle se combine alors à des talons, pour une version plus couture. Même esprit pour Sportmax et Jil Sander, qui cachent néanmoins le vêtements sous une tunique. Du côté de chez MaxMara ou Emporio Armani, on préfère plutôt les grandes largeurs: façon costume masculin coupé court pour la première griffe italienne citée. Tout en transparence, pour la seconde.

Cela fait plusieurs mois que le cycliste connaît un gros succès, auprès des top models stars des réseaux sociaux, comme Emily Ratajkowski, Kendall Jenner ou encore Bella Hadid. Reste à voir s'il va conquérir la rue... Il y a plusieurs années déjà, quelques marques de luxe avaient tenté de le remettre au goût du jour. Sans susciter pour autant l'adhésion du grand public.