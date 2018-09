En images: La collection de lingerie de Rihanna, point final sexy de la Fashion Week new yorkaise

Clore la Fashion Week est traditionnellement réservé à des marques de luxe. Rihanna a saisi cet honneur pour offrir un show de près d'une demie-heure, une longueur rare, dans le gigantesque hall des anciens chantiers navals de Brooklyn.

Le décor était post-moderne, avec plantes vertes à l'honneur, du cactus aux salades de culture hydroponique, parfois en pots sur des étagères, parfois sous bulles de verre géantes, le tout sur un podium en astroturf, à peine illuminé par un éclairage blafard. Mais les mannequins, de toutes les couleurs de peau ou de cheveux, fines comme des baguettes, enveloppées ou très enceintes, étaient pleines de vie, animées par une chorégraphie alternant gestes lents et danses endiablées, poses yogi ou de strip-teaseuse, évocation de couple sado-maso...

Quant à la lingerie, il y en avait là aussi pour tous les goûts, de l'ultra-féminin au masculin, et dans toutes les couleurs: du pyjama en soie blanc mode confort douillet, au corset noir s'arrêtant juste sous des seins dénudés, en passant par des combinaisons en dentelle, des porte-jarretelles, un ensemble caleçon/tee-shirt unisexe, ou des culottes/soutien-gorges pastels au style ingénu.

"Avec la lingerie, vous n'avez pas besoin de n'avoir qu'une seule personnalité", disait la chanteuse barbadienne en mai, lors du lancement de sa première collection de lingerie Savage X Fenty. "C'est chouette de pouvoir jouer un peu. Etre mignonne et joueuse un jour, veuve noire un autre (...) Je veux que les femmes s'approprient leur beauté", ajoutait celle qui s'est fait un principe d'offrir un éventail de tailles le plus large possible, et des articles généralement bien en-dessous des 100 dollars.

En petite robe marron, la star de 30 ans est venue brièvement saluer son large public mercredi soir, tout sourire sous les vivats.