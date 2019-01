Fashion week de Milan: cinq microtendances à adopter d'urgence

Nul besoin d'y chercher une portée politique mais le jaune dans toutes ses nuances, du fluo canari au curry en passant par le mastic tirant vers le vert, est omniprésent dans de nombreuses collections, des plus couture comme Ermenegildo Zegna aux plus sportswear comme Les Hommes. Tantôt en touche discrète chez Missoni, tantôt en pièce maîtresse et imposante de la silhouette en version doudoune chez Philipp Plein ou duffle coats et longs manteaux chez Versace, elle apportera une touche de lumière en hiver.

