Fashion week de Milan: Zegna prône une mode durable

"Les frontières s'amenuisent partout dans le monde, déclare Alessandro Sartori, directeur artistique de Zegna. J'ai senti le besoin de défendre l'ouverture et la multiplicité avec mes moyens de créateur de mode, en me montrant conscient et responsable à tous les stades du processus créatif, depuis la confection des tissus et la conception de nouvelles catégories de vêtements, jusqu'à la présentation du défilé dans ce lieu hautement symbolique".

