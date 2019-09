A Milan, le printemps-été 20 vire au pastel. Ainsi l'a voulu Max Mara. On portera donc la dragée haute.

Ne surtout pas croire que les couleurs pastels sont mièvres et fadasses. La preuve avec la collection printemps-été 20 de Max Mara, qui dresse le portrait H24 d'une héroïne jamesbondienne. Si elle ose la rose délicat (" shell pink "), le vert menthe à l'eau diluée (" eau-de-nil " ") ou le bleu pastel pâle et doux (" powder blue "), cela ne l'empêche en rien d'être une guerrière en uniforme d'aventurière - cravate et short compris. Et si à sa palette chromatique, elle rajoute du beige sable, façon Indiana Jones, c'est parce qu'elle connaît ses classiques.

Et puis aussi un peu parce que, en guise de mantra pour cette garde-robe militaire, elle a fait sienne cette phrase de l'autrice féministe Natasha Walter " La fiction a besoin de plus d'espionnes... Après tout, les femmes sont entraînées à garder les secrets " et qu'elle est copine de coeur avec Phoebe Waller-Bridge (" Killing Eve ") qui bossa sur le scénario du nouveau 007, 25e du nom. Licence to kill.

