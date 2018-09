Mutinez-vous

Il flotte dans l'air un effluve de tubéreuse et de cuir. Pas besoin d'être devin, quand on entre dans Le Grand Palais où Maison Margiela et John Galliano, son directeur artistique, reçoivent en ce troisième jour de la Fashion Week parisienne, on sait d'évidence que le premier parfum du créateur servira de toile de fond au défilé printemps-été. Le temps de s'installer, sur les murs, en boucle, tourne le film de la campagne, signé ...