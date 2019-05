Futurs ex-étudiants au rapport!

Ainsi le veut le calendrier, les étudiants de La Cambre mode(s) de Bruxelles et ceux de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers montrent leur collection de fin d'année ou de fin de parcours, la faisant valider par un jury de professionnels et un public qui a aussi son mot à dire, ne fût-ce que via ses applaudissements. Pour sa 31e édition, La Cambre s'installe au Kanal-Centre Pompidou.