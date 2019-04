Garçon, un citron

Puisque le Sud lui manquait, il l'a fait monter à Paris. Le créateur provençal Simon Porte Jacquemus a rameuté sa Provence dans la Ville Lumière, inauguré son Café Citron avec Caviar Kaspia la maison qui a réussi à convertir la France à la culture du caviar et qui se sous-titre " beyond a restaurant, beyond a boutique, a true Art of Living since 1927 ". Cette adresse forcément méditerranéenne, a pris ses aises au coeur du nouveau concept-store des Galeries Lafayette Champs-Elysées, sur l'avenue du même nom. On dirait donc le Sud, une place de village où l'accent se fait chantant et les façades ocres, presque comme celle qu'il avait imaginée pour faire défiler sa collection automne-hiver en février dernier. On sait qu'il " aime le bleu et le blanc, les rayures, le soleil, les fruits, la vie, la poésie, Marseille et les années 80 " et qu'il convoque sans cesse le parfum de l'enfance, qu'il distille dans son vestiaire Femme et Homme, et qui lui rappelle ce temps béni où sa mère, sa muse, vivait encore. On sait aussi que son monde entre parfaitement dans les cases Instagram, son café Citron ne fera pas mentir sa dextérité. Il y a des tapis de paille, des jarres en terracotta et en céramique verte, des citrons dans des cageots et de la lumière comme là-bas. Il y a une carte validée par Ramon Mac-Crohon, directeur général de Caviar Kaspia, avec du pain tout ce qu'il y a de plus Sain par Anthony Courteille, des fruits et des légumes des Vergers St Eustache, des sardines, des herbes aromatiques, des tapenade et du brocciu, des tartelettes citron-romarin ou des flans à la pistache de Sicile par la plus ancienne pâtisserie de Paris, la maison Stohrer, il y a enfin des calissons, des nougats, des pâtes de fruits et le célébrissime citron en trompe-l'oeil qui a fait la signature de Cédric Grolet, chef pâtissier du Meurice. Les serveurs sont au goût du jour, les bombas et les gadjos au rendez-vous, de préférence avec capeline immense et micro sac griffé Jacquemus. Selfie autorisé.

A.-F.M.

Café Citron, aux Galeries Lafayette Champs-Elysées, 60 avenue des Champs-Elysées, Paris.







Café Citron © DR Café Citron







Café Citron © DR Café Citron