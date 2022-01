Après des collabs avec les couturiers les plus prisés, H&M s'associe au label vintage anversois Le freddie, mettant pour la première fois en rayon une collection rétro. Au programme: une esthétique romantique, dominée par les pièces des 70's et 80's, de la dentelle et des cols ouvragés.

Avec Le freddie, Els Keymeulen et Kristin Stoffels ont concrétisé leur rêve de "faire la différence en tant que petit acteur de l'industrie de la mode et de montrer que le vintage, lorsqu'il est présenté avec soin, peut être aussi portable et surprenant que n'importe quelle marque de mode".

Dès le 3 février dans 3 magasins H&M, à Gand, Bruxelles et Anvers. h&m.com, lefreddie.com

