Qui se souvient encore que ce minuscule bout de tissu fit couler autant d'encre, à sa création, en France, en 1946 ? Retour sur l'histoire de ce deux-pièces aussi subversif que mythique.

C'est sur une plage, tiens donc, que Louis Réard a l'idée de créer le Bikini. L'ingénieur automobile y observe les femmes en train de retrousser leur maillot de bain, histoire d'optimiser leur bronzage. Nous sommes en 1946. Les années de guerre viennent de se terminer ; les congés payés, entérinés dix ans plus tôt, favorisent le développement du tourisme... et le Français imagine ce qu'il souhaite être une bombe anatomique, soit un soutien-gorge et une culotte composée de deux triangles de tissu reliés par une corde. Le tout peut tenir dans une boîte d'allumettes et est baptisé du nom d'un microscopique atoll du Pacifique sud, sur lequel les Américains viennent d'effectuer un essai nucléaire.

