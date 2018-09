"J'ai perdu le contrôle de moi-même il y a très, très longtemps. Et je ne suis pas une maniaque du contrôle", assure dans cet entretien au journal La Repubblica, la vice-présidente et directrice artistique du groupe Versace.

"La vie m'a fait comprendre que tu ne dois pas regarder en arrière, tu ne peux qu'aller de l'avant. Et aller de l'avant aujourd'hui, pour une marque comme Versace, signifie avoir une plate-forme globale", explique-t-elle encore, au lendemain de la vente de la griffe italienne de vêtements et d'accessoires parmi les plus emblématiques de la mode. "Et seul le nouveau groupe pourra fournir cette plate-forme", que personne en Italie n'aurait pu fournir, assure également Donatella Versace.

Le patron de Michael Kors, John Idol, a indiqué vouloir faire grandir Versace "pour dépasser deux milliards de dollars de chiffre d'affaires".

Fondée en 1978 par le styliste Gianni Versace et son frère Santo, Versace est une icône de la mode italienne, avec des collections luxueuses et sexy.

Après l'assassinat de Gianni en 1997, la marque avait connu des années difficiles, avant de retrouver son aura grâce à une importante réorganisation et aux initiatives de Donatella, la soeur de Gianni et Santo.