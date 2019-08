Juicy, mannequins d'un jour en exclu: "c'est important pour nous de ne pas raconter de conneries"

Elles n'entrent dans aucune case. Leur duo Juicy non plus. La mode que les chanteuses et multi-instrumentistes Julie Rens et Sasha Vovk affichent encore moins. Mais vu de Belgique, au Domaine du Château de Seneffe, tout ceci est finalement très cohérent.

Juicy: "La musique, depuis toujours" © Guillaume Kayacan

Leur été, elles l'ont partagé entre Couleur Café, le Festival de Dour, les Francofolies de Spa et les Solidarités à Namur, avant de s'offir un temps de pause consacré à l'écriture de leur album, prévu pour la fin 2020, il faudra patienter un peu. Elles ont au compteur quatre cents concerts en moins de quatre ans, et deux EP, Cast a Spell (mars 2018) et Crumbs (avril 2019) qui firent du bruit, positivement. Sasha Vovk et Julie Rens, volontairement rassemblées sous le vocable Juicy, ne font rien comme les autres. Elles viennent du piano classique, façon enfant prodige, et sont passées au chant jazz. Elles se sont reconnues - pour trouvées - au Conservatoire de Bruxelles en 2011. Depuis, elles partagent les défis, les projets, l'écriture, la musique, les collaborations et la cover de ce numéro Mode c'est Belge du Vif Weekend. Si bien qu'on les surprend aujourd'hui à gambader effrontément, en chantonnant, puis à passer du coq à l'âne très sérieusement, posant dans la cour d'honneur du château de Seneffe, Hainaut - puisqu'il fait beau, ce sera extérieur jour, ambiance néoclassique.

