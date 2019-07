L'espadrille: histoire une icône estivale, vue aux pieds des grands (et des petits) de ce monde

Elle a 4 000 ans, a chaussé les grands et les petits de ce monde et se renouvelle chaque été en de multiples avatars contemporains, plus ou moins heureux. C'est qu'avec cette chaussure, on marche comme sur du velours.

.

Elle a tout pour elle - un peu de chanvre, de jute, du lin, quelques doigts de fée, femme ou homme peu importe, un savoir-faire ancestral et la voilà tressée, coupée, cousue en un tour de main. Elle est de surcroît légère, peu coûteuse, biodégradable, ancrée dans le terroir et foncièrement anti-odeurs. On peut la choisir avec lacets noués ou non, mais il est strictement interdit d'écraser sauvagement la talonnette et de se vautrer dans ce porter négligé... au risque d'être pris en flagrant délit de traîne-savates. La liste de ses fans est longue comme une sardane dansée entre hommes, un dimanche d'autrefois, quand les dames vaquaient comme il se doit aux tâches ménagères. A replonger dans les archives estampil...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×