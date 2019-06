La Cambre mode(s) défile à Kanal-Centre Pompidou

Exceptionnellement, l'atelier de stylisme et de Création de modes fait défiler les collections de ses 49 étudiants à Kanal - Centre Pompidou. Ce show, c'est l'acmé d'une année et parfois d'un cursus, c'est le cas des jeunes créateurs de master 2. On y a repéré Louis Appelmans et Samuel Quertinmont. Jugez sur pièces.

© © Etienne Tordoir/Catwalkpictures