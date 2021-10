Le Français à qui tout semble réussir, vient de signer une capsule de prêt-à-porter pour le détaillant de luxe online 24S

Tout semble lui sourire. A seulement 24 ans, Charles de Vilmorin a fondé sa propre maison de couture, été nommé directeur artistique de Rochas et figuré parmi les finalistes du prix LVMH et de celui de l'ANDAM qui récompense les jeunes marques émergentes hexagonales. Visiblement décidé à ne pas s'arrêter en si bon chemin, le Français vient de signer une capsule de prêt-à-porter pour le détaillant de luxe online 24S.

© SDP / 24S

La collaboration -- comprenant seulement huit pièces en coton noir ou blanc -- s'imagine comme une déclinaison casual de sa première collection de bombers. On y retrouve donc les motifs multicolores, les dessins oniriques et la poésie surréaliste qui ont fait la renommée du créateur.

Tout naturellement, la ligne est unisexe. "Je veux qu'elle puisse plaire à tout le monde, explique-t-il dans un communiqué officiel. Et je me refuse à enfermer les gens dans des mots ou des catégories comme "homme" ou "femme"." Ainsi soit-il.

A partir de 190 euros, sur 24S.com

