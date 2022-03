Elle est diplômée de l'Académie d'Anvers, a été auréolée du H&M Design Award en 2013 et sacrée lauréate 2020 du Next in Fashion, le concours de créateurs de Netflix. La créatrice sud-coréenne touchera bientôt le grand public avec la collection capsule de son label MINJUKIM pour & Other Stories.

Quelle est l'inspiration derrière cette collaboration?

...

Quelle est l'inspiration derrière cette collaboration? Pour ma deuxième collection, Moon Gardener, j'avais imaginé un jardin lunaire, parti d'une rêverie de voyage dans l'espace. J'ai pensé à ce que j'y planterais, et j'en ai tiré des silhouettes inspirées des feuilles, tandis que les imprimés mêlent plantes et rayures. C'est cette esthétique que j'ai choisi de revisiter pour ma collection avec & Other Stories. Cette collab est l'occasion de montrer ce que je fais à un public plus large. Next in Fashion a mis un grand coup de projecteur sur mon travail, et m'a permis de développer ma marque malgré la pandémie. Les personnes qui sont fans de mon label ont conscience de la philosophie qui se cache derrière chaque pièce, et je leur en suis très reconnaissante, mais collaborer avec & Other Stories offre une manière moins cérébrale d'appréhender mes créations. Prof à Séoul, qu'essayez-vous de transmettre à vos élèves? Jusqu'à l'an dernier, j'enseignais le dessin conceptuel et la conception. A l'Académie d'Anvers, on nous martelait l'importance d'être soi et de ne jamais trahir ses goûts. En tant qu'étudiant, on a la possibilité de développer un style unique loin des contraintes du business de la mode, d'où l'importance d'oser l'exprimer. C'est cette liberté de créer que j'ai essayé d'inculquer à mes élèves. Où nous emmenez-vous après votre jardin lunaire? Je prépare une collection basée sur le personnage d'un mythe coréen, Bari, une jeune fille courageuse qui a essayé de cueillir une fleur immortelle en enfer pour sauver ses parents. Dans la mythologie coréenne, elle est célébrée comme une déesse qui forme un pont avec l'au-delà, et j'ai toujours trouvé son histoire incroyablement belle et fascinante. Imaginer une collection autour d'elle est une manière de partager un peu de la culture de mon pays natal d'une manière inattendue.