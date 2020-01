La styliste sud-coréenne Yuni Ahn quitte la direction artistique du label français Maison Kitsuné. Elle n'y était active que depuis trois saisons.

Après Yolanda Zobel chez Courrèges, c'est au tour de Maison Kitsuné et de Yuni Ahn d'annoncer leur séparation. La styliste sud-coréenne n'y était directrice artistique que depuis décembre 2018. Selon une déclaration faite par le label de mode, le départ d'Ahn est une décision mutuelle. "Nous voulons remercier Yuni Ahn pour sa contribution importante pendant son engagement auprès de Maison Kitsuné'", ont précisé les fondateurs de la marque, "nous lui sommes reconnaissants d'avoir tracé le chemin de nos ambitions, une route que nous continuerons afin de poursuivre notre développement", ajoutent-ils.

La nouvelle personne en charge de la création sera annoncée après la Fashion Week de Paris. Maison Kitsuné annonce également qu'une équipe de designers récemment embauchés prendra en charge la conception des futures collections.

Yuni Ahn a notamment fait ses armes auprès de Stella McCartney. Avant de rejoindre Maison Kitsuné, Yuni Ahn a également travaillé pour Céline, sous la direction de Phoebe Philo. C'est sous son impulsion que la Maison Kitsuné a organisé son premier défilé officiel à la Fashion Week parisienne. Ce qu'elle compte faire après avoir quitté la marque française n'est pas encore connu.

Les fondateurs de Maison Kitsuné prévoient pour leur part d'étendre leur empire dans un avenir proche. Après un restaurant à Paris, des cafés à New York et Tokyo et une maison de torréfaction à Okayama, ils ouvriront un hôtel à Bali en 2021. Ils continuent à gérer leur label de musique, aussi appelé Kitsuné.

La griffe au renard créée en 2002 présentera sa prochaine collection, la dernière de Yuni Ahn donc, le 16 janvier prochain à l'occasion de la Fashion Week masculine de Paris.