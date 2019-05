La maille respectueuse de l'environnement d'Emily Harris pour Eric Bompard

Passée par les marques de luxe Sonia Rykiel et Chloé, cette spécialiste de la maille a rejoint la griffe française Éric Bompard, en tant que directrice artistique. Au menu de sa première collection: des essentiels modernisés avec subtilité et une nouvelle ligne bio et écoresponsable.

