La maison Chloé rend hommage à Karl Lagerfeld lors d'un défilé

Sur l'un des photos on voit le jeune Karl Lagerfeld brun et barbu dans les studios de Chloé, entouré de modèles. Sur une autre il figure avec Carole Labrie, qui avait été la première mannequin noire apparue en une de Vogue Italie en 1960.

"Le jour, on est forcément fonctionnel. Raison de plus pour être déraisonnable le soir. Follement gai. Terriblement audacieux", peut-on lire au revers d'une photo de 1971 montrant Donna Jordan et Pat Cleveland, mannequins stars de l'époque, en robes du soir.

Sur le podium, on retrouve le chic minimaliste parisien dans la collection automne-hiver 2019-2020 dessinée par la directrice artistique de Chloé Natacha Ramsay-Levi: les mini-robes à carreaux, en toile de jouy ou en denim, des robes fluides longues et en dessous du genoux mettant en valeur la taille.

Les femmes Chloé marchent d'un pas assuré dans des bottines à bout carré au large talon en forme de trapèze avec des chaussettes intégrées qui embrassent la cheville, le regard souligné d'un fard bordeau caché derrière des lunettes de vue oversize.

La top préférée de Karl Lagerfeld, Kaia Gerber, en a aussi porté une paire pendant ce défilé avec une jupe asymétrique, une chemise imprimée et un manteau caramel.

Plusieurs tailleurs pantalon évoquent les tenues de cavalières, les jupes sont fendues pour une allure légère et dynamique.

Les couleurs sont naturelles - beige, gris, blanc cassé - les robes se déclinent en corail, bleu encre ou bleu pétrole. Les boucles d'oreilles et les colliers massifs contrastent avec des micro-sacs.

La maison de couture italienne Fendi a dit adieu il y a une semaine à son créateur fétiche Karl Lagerfeld en présentant sa dernière collection, lors d'un défilé "testament" à Milan.

La Fashion Week s'achèvera le 5 mars avec un défilé Chanel également très attendu après la disparition de celui qui fut le directeur artistique de la marque pendant 36 ans.