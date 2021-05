La maison Jean Paul Gaultier revient au prêt-à-porter, avec des collections en collaboration avec de jeunes stylistes, dont la première, réinterprétant l'iconique marinière, sera disponible en ligne vendredi, a-t-elle indiqué mercredi.

Jean Paul Gautier a tiré sa révérence avec son dernier défilé haute couture - féérique - en janvier 2020, après avoir arrêté le prêt-à-porter en 2015. Il reste présent au sein de cette maison, qui appartient au groupe barcelonais Puig. L'équipe créative composée des stylistes Nicola Lecourt Mansion, Ottolinger, Palomo Spain, Alan Crocetti et Marvin M'Toumo a "ressuscité" les collections de prêt-à-porter de Jean Paul Gaultier dans ce "drop estival" (une collection capsule), dévoilé à "l'occasion du mois des fiertés LGBTQI+".

La mannequin star américaine Bella Hadid promeut cette collection "unisexe, inclusive, collective et transpirant la brume marine". La Française Nicola Lecourt Mansion a ainsi créé un body en mesh noir (un tissu très fin) strassé à rayures, l'Espagnol Palomo Spain un corset fleuri tandis que la maison allemande Ottolinger retravaille la marinière en combinaison moulante avec les zébrures distordues. Le soutien-gorge conique rendu célèbre par Madonna est réinterprété par le Brésilien basé à Londres Alan Crocetti, créateur de bijoux punk. Le Français Marvin M'Toumo est chargé des accessoires "coquillages et crustacés".

Les défilés haute couture, également avec des stylistes invités, vont reprendre dès la prochaine édition haute couture à Paris en juillet, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la maison, confirmant l'information parue dans le média spécialisé dans la mode WWD. La première invitée à l'oeuvre pour une collection couture pour Jean Paul Gaultier est la Japonaise Chitose Abe, de la marque Sacai. Le défilé devait avoir lieu en juillet dernier, mais cette collection n'a pas été dévoilée en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Flambeau de la mode expérimentale, la marque Sacai a été créée en 1999 par Chitose Abe qui avait fait ses débuts auprès de Rei Kawakubo et Junya Watanabe pour Comme des Garçons. Elle est connue pour sa réinvention de la maille et pour son style urbain hybride juxtaposant volumes et matières.

