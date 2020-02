En plus des défilés et des collections, la mode est également une belle source d'inspiration culturelle. Petit tour d'horizon des événements internationaux à venir.

1. De père en fils

Le titre. Héritage, Patrick et Victor Demarchelier

Le titre. Héritage, Patrick et Victor DemarchelierLe lieu. A l'A. Galerie, à Paris. Le pitch. Photographe exclusif des éditions Condé Nast - Vogue, Vanity Fair, Glamour - , du calendrier Pirelli ou de vénérables maisons à l'instar de Céline et Chanel, Patrick Demarchelier immortalise la mode depuis la fin des années 60. Son coup d'oeil, il l'a transmis à Victor, son cadet, avec qui il collabore depuis 2006. Cette expo célèbre le passage de témoin entre un père et son fils, l'influence du premier sur le second et l'amour des deux pour la lumière, la beauté construite et la recherche esthétique à tout prix. Les dates. Du 24 février au 11 avril.Le titre. Harper's Bazaar: Premier magazine de modeLe lieu. Au Musée des Arts Décoratifs, à Paris. Le pitch. Une invitation à (re)découvrir le parcours et les évolutions du premier magazine de mode au monde - apparu en 1867. Au programme: soixante créations iconiques de couture ou de prêt-à-porter, accompagnées des éditions dans lesquelles elles sont parues ainsi que des illustrations et des éditoriaux d'artistes emblématiques tels que Man Ray, Salvador Dalí, Andy Warhol et Peter Lindbergh. Ces derniers ont eux aussi contribué à l'excellente esthétique d'un mensuel qui marque l'histoire fashion depuis un siècle et demi. Les dates. Du 28 février au 14 juillet.Le titre. Kimono: Kyoto to CatwalkLe lieu. Au Victoria & Albert Museum, à Londres. Le pitch. Appropriation culturelle ou hommage? Lorsque les créateurs occidentaux ont commencé à travailler le kimono classique, les protestations sont devenues de plus en plus fortes ces dernières années. Pour la première fois en Europe, le V&A présente une expo consacrée à la tenue traditionnelle japonaise, apparue au XVIIe siècle. Au fil du temps, le kimono a subi une transformation et a inspiré de nombreux artistes et créateurs, de Saint Laurent à Galliano en passant par les costumiers de Star Wars. Les dates. Du 29 février au 21 juin.