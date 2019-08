La première édition de la "Semaine de la Mode belge" (SDLMB) sera organisée du 14 au 20 octobre. L'événement veut promouvoir les marques belges, indiquent mercredi les fédérations Creamoda et Mode Unie, à l'initiative de cette semaine.

L'objectif de la "Semaine de la Mode belge" est de mettre à l'honneur la mode et les marques belges, ainsi qu'à mieux les faire connaître auprès des consommateurs. "Il est en effet important de sensibiliser les consommateurs aux avantages d'acheter de la mode belge et aux atouts de faire du shopping dans un magasin de mode local", ajoute Creamoda sur son site internet. "Parce que les achats locaux contribuent à la communauté locale." Tiany Kiriloff, "influenceuse de mode", sera le visage de cette première édition. Durant la semaine, les clients des magasins participants pourront notamment remporter des sacs personnalisés et des chèques cadeaux.