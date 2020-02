Icône éternelle de la maison Chanel, le célèbre it bag fête, cette année, son 65e anniversaire.

1955

Le sac à main matelassé a vu le jour en février 1955. Comme pour ses parfums, Coco Chanel le baptise d'un numéro: 2.55 - son mois et son année de naissance. L'it bag possède 7 poches, dont une pour y glisser son rouge à lèvres et une autre pour y cacher des documents. La légende raconte que la créatrice y dissimulait les lettres de ses amants. Aujourd'hui, le 2.55 vaut environ 30 fois son prix de lancement. Et sa valeur ne cesse d'augmenter chaque année. Un investissement des plus élégants, donc. Depuis sa création, la pièce s'est déclinée en plus de 3000 modèles différents et s'imagine, cette saison, dans une version agrémentée des codes emblématiques de Chanel et chiffrée à 2600 euros.