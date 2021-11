Le designer français installé en Belgique Matthieu Blazy prend les rênes de la création de la maison Bottega Veneta. Formé à La Cambre à Bruxelles, il a poursuivi sa carrière dans les coulisses de Maison Martin Margiela, Raf Simons et Céline à l'époque de Phoebe Philo. Le créateur navigue entre Anvers et Milan.

Le nom de Matthieu Blazy ne vous dit peut-être pasgrand chose, mais dans le monde de la mode, le créateur est estimé depuis quelques années déjà. Pas de grande surprise à ce qu'il quitte aujourd'hui les coulisses pour le devant de la scène.

Né à Paris en 1984, Matthieu Blazy est diplomé de La Cambre (Bruxelles) et a déjà fait ses armes dans des maisons bien connues: il commence sa carrière aux côtés de Raf Simons, puis rejoint la Maison Martin Margiela, et plus précisément la ligne "Artisanal" et les défilés prêt-à-porter Femme.

En 2014, il intégre le studio de Céline, avant de retrouver Raf Simons en 2016 chez Calvin Klein jusqu'en 2019.

Depuis 2020, il est le directeur du design prêt-à-porter de Bottega Veneta.

Il habite actuellement à Anvers et à Milan et fait la navette entre les deux villes.

Nommé directeur créatif de Bottega Veneta depuis quelques jours, il a débuté sa carrière dans la maison de luxe italienne en 2020 en tant que directeur du design prêt-à-porter. Lorsque Daniel Lee a annoncé la semaine dernière quitté son poste de directeur créatif après un peu plus de trois ans de service, Matthieu Blazy a immédiatement été sollicité pour lui succéder.

A son sujet, Leo Rongone, Directeur général de Bottega Veneta, déclare : "Matthieu Blazy est un talent extraordinaire, à qui je suis fier et enthousiaste de confier la direction créative de notre Maison. Bottega Veneta a toujours été le synonyme d'un artisanat emblématique et d'une créativité distinctive. La nomination de Matthieu permettra de renforcer encore la pertinence et la modernité de notre marque et d'accélérer notre croissance, tout en préservant les valeurs qui sont au coeur de Bottega Veneta."

De son côté, François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, propriété de Bottega Veneta, ajoute : "Je suis convaincu que la très riche expérience et la grande culture de Matthieu Blazy lui permettront de faire vivre l'héritage de Bottega Veneta en y apportant son élan créatif."

Matthieu Blazy présentera sa première collection pour la maison italienne en février 2022.

