Le Empty Shop d'Oxfam ouvrira pendant un mois cet automne à Bruxelles. Le but ? Remplir un magasin vide avec de très belles pièces de seconde main qui ont été offertes par de généreux donateurs. Les recettes seront, elles, versées à des oeuvres caritatives.

Du 17 octobre au 16 novembre prochains, Oxfam-Solidarité ouvrira un Empty Shop à Bruxelles. C'est la deuxième fois que l'association met en place une boutique éphémère entièrement dédiée à la vente de pièces de créateurs. " Comme son nom l'indique, il s'agit d'un magasin vide qui se remplira progressivement de vêtements de marques et d'objets design ", détaille Eva Vervecken du département seconde main d'Oxfam-Solidarité. Les particuliers peuvent bien sûr se défaire des trésors qui encombrent leur dressing et qu'ils ne portent plus, pour autant bien sûr qu'ils soient encore dans un état impeccable et de bonne qualité. Les créateurs eux-mêmes sont aussi invités à faire don de leurs stocks. En 2017, la participation de Jean-Paul Knott, Filippa K et Nathalie Vleeschouwer, entre autres, a permis de récolter pas moins de 31 980 euros. " Par cette action, nous voulons démontrer au grand public qu'il est possible de dénicher des pépites dans nos magasins, assure Eva Vervecken. Même dans une enseigne de seconde main, on peut avoir la chance de tomber sur une création de Dries Van Noten. " Les pièces pourront être déposées à la boutique dès son ouverture. C'est le moment de faire le tri dans ses placards, le changement de saison est prévu pour cela...

Si vous ne pouvez pas venir déposer vos dons durant les heures d'ouverture, il est possible d'envoyer un courriel à emptyshop@oxfamsol.be pour que soit organisée une collecte.

Vous n'avez rien à vous offrir ? Que cela ne vous empêche pas de venir jeter un coup d'oeil à la boutique où vous risquez fort de ne pas repartir les mains vides.