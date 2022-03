La varsity jacket en jette.

Son histoire remonte à 1865, lorsque les joueurs de base-ball de l'équipe universitaire de Harvard ont commencé à coudre la lettre H en grand sur leurs maillots et cardigans. Plus tard, les tenues ont été davantage personnalisées, avec le nom du joueur, l'année scolaire ou le logo du club.

Sa forme actuelle est apparue vers 1930. Les vestes en laine ont été dotées d'une doublure épaisse et, souvent, de manches en cuir. Ce modèle a été adopté par les lycées et les universités aux quatre coins des Etats-Unis, ainsi que par les stars de la pop et les acteurs, de James Dean à Elvis en passant par les comédiens de Happy Days et Grease. Stüssy, le pionnier du streetwear, en a fait un objet culte à la fin des années 80. Dans le secteur du luxe, Hedi Slimane l'a mis au goût du jour il y a dix ans avec son interprétation pour Saint Laurent, plus épurée et trop serrée pour le joueur de football américain moyen.

Les modèles de cet été marquent un retour aux sources, et ressemblent aux vestes que l'on trouve dans les friperies américaines, légèrement oversized, et dans tous les tons.

Son histoire remonte à 1865, lorsque les joueurs de base-ball de l'équipe universitaire de Harvard ont commencé à coudre la lettre H en grand sur leurs maillots et cardigans. Plus tard, les tenues ont été davantage personnalisées, avec le nom du joueur, l'année scolaire ou le logo du club. Sa forme actuelle est apparue vers 1930. Les vestes en laine ont été dotées d'une doublure épaisse et, souvent, de manches en cuir. Ce modèle a été adopté par les lycées et les universités aux quatre coins des Etats-Unis, ainsi que par les stars de la pop et les acteurs, de James Dean à Elvis en passant par les comédiens de Happy Days et Grease. Stüssy, le pionnier du streetwear, en a fait un objet culte à la fin des années 80. Dans le secteur du luxe, Hedi Slimane l'a mis au goût du jour il y a dix ans avec son interprétation pour Saint Laurent, plus épurée et trop serrée pour le joueur de football américain moyen. Les modèles de cet été marquent un retour aux sources, et ressemblent aux vestes que l'on trouve dans les friperies américaines, légèrement oversized, et dans tous les tons.